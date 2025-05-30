В Таджикистане определили дату празднования Иди Курбон

CentralAsia (TJ) - Совет улемов Исламского центра Таджикистана объявил дату празднования Иди Курбон в стране – 6 июня.

В решении Совета улемов говорится, что праздничная молитва Ид аль-Адха будет проведена в мечетях страны в 5:45 утра. Согласно решению главного духовного управления мусульман РТ, имам-хатибы обязаны в своих проповедях привлечь внимание верующих к вопросам поддержки сирот и нуждающихся, экономии и предотвращения расточительства, контроля за детьми и подростками во время праздничных гуляний.

Месяц, в 10-й день которого отмечается этот священный праздник, в исламском календаре носит название Зуль-хиджа, что в переводе с арабского означает «владелец хаджа».

Это один из четырех месяцев, наряду с месяцами раджаб, зуль-каъда и мухаррам, когда нельзя убивать людей, вести войны и охотиться вокруг Каабы.

Зуль-хиджа является также последним месяцем исламского лунного календаря – хиджры. А с 1-го числа следующего месяца – мухаррам – начнется новый год.

Иди Курбон является одним из священных праздников в исламе. В этот день мусульмане совершают хадж – паломничество к Каабе. Богатые люди в соответствии с религиозным обрядом приносят в жертву скот и помогают бедным соседям и нуждающимся, даря им одежду, деньги или продукты питания. Треть мяса жертвенного животного семья оставляет себе, а две другие трети жертвует знакомым и нуждающимся.

В прошлом году мэрия Душанбе определила специальные места во всех районах столицы, где можно было забивать скот на Иди Курбон. Ранее, в период с 2007 по 2017 годы, забой скота на улицах и в микрорайонах столицы был строго запрещен.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения