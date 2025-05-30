Ледник уничтожил деревню в Швейцарии

AFP

CentralAsia (CA) - На юге Швейцарии оползень, вызванный осколком ледника Берч, уничтожил деревню Блаттен. Около 300 жителей эвакуировали, один пропал без вести. Об этом сообщает The Guardian.

В заявлении регионального правительства говорится, что большой кусок Березового ледника, расположенный над деревней, откололся, чем вызвал оползень. В результате около 90% деревни, река, протекающую через нее, и склоны окружающей долины оказались под завалами песка и грязи.

Глава службы безопасности региона Стефан Ганзер рассказал, что ситуация может ухудшиться.

«Мы потеряли нашу деревню»,— заявил мэр Блаттена Маттиас Белвальд в ходе пресс-конференции. Он также пообещал, что деревня будет восстановлена.

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