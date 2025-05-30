На границе Афганистана и Пакистана произошли столкновения, - «Аль-Арабия»
- Азия и мир, общество
- 12:40, 30 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Боевые действия произошли в спорном районе Бахрамча в провинции Гильменд на границе Афганистана и Пакистана, сообщает телеканал «Аль-Арабия».
«На фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне вспыхнули столкновения между пакистанскими войсками и талибами вдоль границы в афганской провинции Гильменд»,— говорится в посте, размещенном в канале «Аль-Арабия» в соцсети X.
Самая крупная по площади провинция Афганистана Гильменд расположена на границе с Пакистаном.
على خلفية بناء نقاط تفتيش حدودية جديدة من الجانب الباكستاني .. اشتباكات بين القوات الباكستانية وحركة طالبان على طول الحدود في ولاية هلمند الأفغانية#باكستان #أفغانستان #قناة_العربية pic.twitter.com/R2csMvyJCu— العربية (@AlArabiya) May 29, 2025
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