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На границе Афганистана и Пакистана произошли столкновения, - «Аль-Арабия»

CentralAsia (CA) -  Боевые действия произошли в спорном районе Бахрамча в провинции Гильменд на границе Афганистана и Пакистана, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

«На фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне вспыхнули столкновения между пакистанскими войсками и талибами вдоль границы в афганской провинции Гильменд»,— говорится в посте, размещенном в канале «Аль-Арабия» в соцсети X.

Самая крупная по площади провинция Афганистана Гильменд расположена на границе с Пакистаном.

 

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