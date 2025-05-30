Команда Трампа прорабатывает «план Б» для сохранения торговых пошлин, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа готовит запасной план для сохранения высоких импортных пошлин на случай, если апелляция не отменит решение федерального суда, признавшего их введение незаконным. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal (WSJ), знакомые с ситуацией.

Потенциальный сценарий, по данным источников газеты, предполагает временное введение пошлин до 15% на широкий круг товаров по статье 122 Закона США о торговле 1974 года. Эта малоиспользуемая норма позволяет действовать 150 дней для коррекции дефицита торгового баланса.

Параллельно будет вестись разработка индивидуальных пошлин по статье 301 того же закона (против недобросовестной практики) для ключевых торговых партнеров. Статья 301 считается более надежной юридически, хотя требует длительных процедур, и использовалась Дональдом Трампом ранее для пошлин на Китай. В администрации подчеркивают, что решения еще не приняты, тем более что апелляционный суд разрешил сохранить действующие пошлины на время рассмотрения иска.

На этой неделе суд постановил, что президент США превысил полномочия, введя масштабные пошлины, используя Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA). Хотя апелляционный суд временно приостановил действие этого решения, чиновники изучают альтернативные правовые основания для сохранения тарифной политики, которая, по мнению президента, должна перебалансировать торговлю в пользу США.