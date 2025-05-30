На выходных в центре и на юге Казахстана ожидается сильная жара
CentralAsia (KZ) - С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана с 31 мая по 2 июня ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, прогнозируется порывистый ветер, днем возможен град, сообщает «Казгидромет».
По данным синоптиков, 1 июня в горных районах юго-востока, 2 июня на западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди. На юго-западе, юге, юго-востоке – пыльная буря.
На западе, северо-западе ожидается спад сильной жары, а на остальной территории страны – постепенное повышение температуры воздуха. Днем в центре и на юге Казахстана прогнозируется сильная жара +35+40 градусов.
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