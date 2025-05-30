Новая волна COVID-19. Стоит ли узбекистанцам беспокоиться?

CentralAsia (UZ) - В соцсетях снова обсуждают возможную вспышку COVID-19. Причина – новый штамм NB.1.81, впервые выявленный в Китае в марте. С тех пор он уже распространился по Азии и достиг США. В Cанэпидкомитете Узбекистана рассказали, чем новая волна коронавируса грозит узбекистанцам.

«Сообщения о том, что мир захлестнула новая волна COVID-19, не обоснованы», – отметил первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.

Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения прекратила ежедневную отчетность по COVID-19 еще в апреле 2024 года, а «Роспотребнадзор» – в мае.

«Фактически это означает, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу на нашей планете стабильна. Кроме того, ВОЗ официально не подтвердила информацию о широком распространении штамма NB.1.81 вируса SARS-CoV-2», – сообщил Атабеков.

Заместитель главы Cанэпидкомитета также отметил, что в Узбекистане, как и в других странах, уже выработался коллективный иммунитет, а случаи заражения COVID-19 выявляются редко и проходят в легкой форме. В больницы попадают только пациенты с хроническими заболеваниями, остальные лечатся амбулаторно.

По его словам, в стране действует система мониторинга вирусов, и все образцы анализируются в лабораториях. Атабеков призвал не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию: оснований для тревоги в Узбекистане нет.

«Сегодня в мире появилось около 45 тысяч мутаций коронавируса, и этот процесс пока не остановился. Однако лишь 10–15 из них вызывают болезнь. Поэтому паниковать из-за новых мутаций не стоит», – прокомментировал Атабеков слухи о появлении новых вирусов.

Ранее новый высококонтагиозный штамм COVID-19 распространился в странах Азии, а затем в США, включая Нью-Йорк. По данным экспертов, происходит это быстрее, чем с другими доминирующими вариациями респираторной инфекции.