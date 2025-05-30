Сотрудника Пентагона задержали по подозрению в попытке передать секретные данные за рубеж

CentralAsia (CA) - IT-специалиста Разведывательного управления Пентагона задержали по подозрению в попытке передать информацию о национальной обороне представителю иностранного правительства, сообщило Министерство юстиции США.

Согласно сообщению ведомства, 28-летний Нэйтан Вилас Латч (Nathan Vilas Laatsch) из штата Виргиния работал в Минобороны США с 2019 года в качестве гражданского служащего. В последнее время он был в отделе по борьбе с внутренними угрозами и имел доступ к секретным документам.

ФБР в марте 2025 года узнало, что Латч готов поделиться секретной информацией с властями одной из «дружественных» стран. Что это за страна, не уточняется. Агент ведомства вступил в переписку с сотрудником Пентагона под видом представителя этой страны.

В одном из писем Латч заявил, что «не согласен с ценностями этой администрации [президента США]» и поэтому «готов поделиться секретной информацией» в обмен на иностранное гражданство или «другую компенсацию».

В начале мая сотрудник Пентагона по договоренности с «представителем иностранного государства» оставил в парке флешку с секретными документами. Вскоре они договорились, что Латч передаст дополнительные данные. 29 мая его задержали на месте встречи.

Латч должен предстать перед судом 30 мая.