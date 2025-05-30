В Узбекистане в выходные ожидается сухая и более жаркая погода

CentralAsia (UZ) - В пятницу днём над территорией Узбекистана продолжит циркулировать прохладная и влажная воздушная масса, сообщает Узгидромет. В отдельных районах возможен кратковременный дождь с грозой. По Каракалпакстану, Хорезмской и Сурхандарьинской областям осадков не ожидается. Температура воздуха будет в пределах +25…+28 градусов, по югу +30…+33 градусов.

В выходные дни по большей части территории страны без осадков, лишь по областям Ферганской долины 31 мая местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

Температура начнёт постепенно повышаться: в субботу до +28…+31 градуса, в воскресенье до +32…+35 градусов.

По северу, югу и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

По предгорным и горным районам местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте в пятницу днём будет наблюдаться небольшая переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура составит +26…+28 градусов.

В выходные дни малооблачно, без осадков. Температура в субботу поднимется до +28…+30 градусов, в воскресенье до +29…+31 градуса.

Ветер восточный 3−6 м/с, во второй половине дня в пятницу местами возможно усиление до 8−10 м/с.