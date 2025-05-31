Астрономы обнаружили загадочные мигающие сигналы в Млечном Пути

На этом изображении, опубликованном 28 мая 2025 года, показано местоположение (обведено) звезды, находящейся вблизи края остатка сверхновой, р

CentralAsia (CA) - Звезда, расположенная на расстоянии около 15 тысяч световых лет от Земли, ведёт себя так, как не вёл себя ни один известный науке объект: она внезапно вспыхивает и гаснет каждые 44 минуты, причём одновременно в радиодиапазоне и в рентгене. Открытие сделала международная команда астрономов при помощи телескопов NASA и обсерваторий Австралии и Европы, сообщает Reuters.

По словам главного автора исследования, астронома Зитенга Вана из Австралии, звезда попала в загадочный класс объектов, известных всего три года – их называют «долгоиграющими радиотранзиентами». Обычно такие объекты вспыхивают радиоволнами с разной периодичностью – от нескольких минут до часов, но только эта звезда одновременно посылает ещё и рентгеновские импульсы.

«Что это за объекты и как они порождают такие необычные сигналы – остаётся загадкой», – сказал Ван.

Учёные пока гадают, с чем имеют дело: возможно, это магнетар (нейтронная звезда с сильнейшим магнитным полем) или «белый карлик», вращающийся в паре с ещё одной маленькой звездой. Но ни одна из этих гипотез не объясняет все странности наблюдений.

Сейчас известно около 10 подобных объектов, но ни один из них не был таким ярким и загадочным. Особенно учёных поразила вспышка в феврале 2024 года: радиосигнал звезды стал в десятки раз сильнее, и одновременно зафиксировались рентгеновские импульсы. Подобное совпадение – редкость, ведь телескоп Chandra, который увидел это событие, вообще наблюдал за другим участком неба.

«Рентгеновское излучение удалось зафиксировать с помощью космического телескопа Chandra NASA. Это была настоящая удача: телескоп на самом деле наблюдал за другим объектом, но случайно поймал этот источник как раз в момент его безумно яркой вспышки. Такое совпадение случается крайне редко – это как найти иголку в стоге сена», – резюмировал Ван.