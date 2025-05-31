В Египте обнаружили древние гробницы возрастом более 3000 лет

Иероглифы можно увидеть в гробницах трех государственных деятелей, обнаруженных египетскими археологами.

CentralAsia (CA) - В древнеегипетском погребальном комплексе были обнаружены три гробницы, возраст которых насчитывает тысячи лет, пишет CNN.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, в Луксоре были обнаружены гробницы трех выдающихся государственных деятелей эпохи Нового царства (1539-1077 гг. до н. э.) . Открытие было сделано в Дра'Абу Эль Нага, важном некоролевском некрополе в Луксоре, говорится в заявлении министерства.

По словам министра туризма и древностей Шерифа Фатхи, раскопки проводились исключительно египтянами. Он назвал это «значительным» открытием для археологической истории страны.

Надписи внутри гробниц позволили группе археологов определить имена и титулы их владельцев, сказал в своем заявлении Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта. Для завершения очистки и изучения оставшихся надписей в гробницах потребуется дополнительная работа.

Одна из гробниц принадлежит человеку по имени Амон-эм-Ипет из периода Рамессидов (обычно считается 19-й и 20-й династиями), который либо работал в храме, либо в поместье Амона, божества, почитаемого как царь богов. Большинство сцен в его гробнице были уничтожены, за исключением изображений носильщиков мебели и сцены пира.

Артефакты, подобные этим фигуркам, были обнаружены в гробницах.

Гробницы датируются тысячелетиями и относятся к эпохе Нового царства (примерно с 1539 по 1077 год до н. э.)

По данным министерства, еще одна гробница, относящаяся к 18-й династии, принадлежала человеку по имени Баки, который работал смотрителем зернохранилища.

Третья гробница, также датируемая 18-й династией, принадлежала человеку по имени Эс, который, как было установлено, занимал несколько должностей: был смотрителем храма Амона, мэром северных оазисов и писцом.

Генеральный директор Luxor Antiquities Абдель Гаффар Вагди, возглавлявший миссию, описал планировку гробницы. По словам Вагди, гробница Амона-эм-Ипета состоит из небольшого двора, входа и квадратного зала, заканчивающегося нишей, где была сломана западная стена.

Гробница Баки состоит из длинного, похожего на коридор двора, за которым следует еще один двор, ведущий к главному входу. Расширенный зал ведет к еще одному длинному залу, заканчивающемуся неполной камерой, содержащей его погребальный колодец.

Гробница, принадлежащая Эсу, также имеет небольшой дворик с колодцем, за которым следует главный вход и поперечный зал, ведущий в другой — незавершенный — длинный зал.

Гробницы знаменуют собой еще одно открытие, сделанное в этом году в Луксоре.

В феврале совместная египетско-британская археологическая миссия обнаружила гробницу царя Тутмоса II. Тогдашние официальные лица назвали это открытие «замечательным».