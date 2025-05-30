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Садыр Жапаров прибыл в Астану

CentralAsia (KZ) -  Президент Садыр Жапаров прибыл в Казахстан.

В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Кыргызкий лидер примет участие в саммите «Центральная Азия - Италия», который состоится в Астане 30 мая с участием глав государств региона.

В нем также примет участие премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она прибыла в Астану 29 мая с официальным визитом. 

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