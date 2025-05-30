Глава офиса Зеленского заявил о готовности Украины к переговорам с РФ в Стамбуле

Андрей Ермак

CentralAsia (CA) - Украина готова провести новый раунд переговоров с Россией на следующей неделе в Стамбуле. Об этом, как сообщает AFP, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

При этом он отметил, что Киев хочет вести конструктивную дискуссию, а для этого перед переговорами важно получить от российской делегации меморандум об условиях прекращения огня.

AFP отмечает, что пока неясно, является ли это требование официальным условием участия Украины в переговорах.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, Москва подготовила меморандум, который излагает ее позицию «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», о чем стороны договаривались во время первого раунда переговоров.

Украина настаивает, чтобы Россия передала документ заранее. Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 28 мая, что встречи «должны давать результаты», поэтому к каждой из них необходимо подготовиться, а для этого Киеву нужно понимать российскую позицию. Он подчеркнул, что со своей стороны уже передал главе российской делегации Владимиру Мединскому украинский меморандум. При этом Умеров отметил, что «у российской стороны есть еще как минимум четыре дня до отъезда, чтобы предоставить нам свой документ для ознакомления».