Индийский сталелитейный гигант присматривается к монгольскому коксующемуся углю, называя логистику ключевой проблемой

CentralAsia (MNG) -

Компания рассматривала Монголию в качестве партнера по поставкам, однако существуют логистические проблемы, поскольку страна не имеет выхода к морю.

JSW Steel стремится закупать коксующийся уголь из Монголии, но компания видит проблемы с точки зрения логистики, сказал старший руководитель сталелитейного гиганта.

Монголия была в поле зрения компании для изучения в качестве партнера по поставкам, но существуют логистические проблемы, поскольку это страна, не имеющая выхода к морю, сказал Арун Махешвари, директор (по коммерции и маркетингу), во время телефонного разговора с инвесторами.

«На данный момент мы не смогли вывезти ни одного количества из Монголии», — сказал он в ответ на вопрос о поставках угля из Монголии.

Он сказал, что проблема остается, даже если будут изучены возможности транспортировки через соседние с Монголией страны, такие как Россия и Китай.

«(Коксующийся уголь)... поступающий через Россию... уже очень перегружен, а маршрут из Китая на сегодняшний день также является логистическим ограничением», - сказал Махешвари, добавив, что компания продолжит изучать Монголию как источник.

«Мы уже давно осуществляем поставки из Австралии, России, США, Мозамбика и Индонезии. Так будет и впредь», — добавил он.

Коксующийся уголь является ключевым сырьем, необходимым для производства стали доменным способом.

Правительство ведет переговоры с Монголией о поставках коксующегося угля из страны, не имеющей выхода к морю.

Этот шаг направлен на диверсификацию источников сырья и не только увеличит доступность основного материала для производства стали, но и поможет оптимизировать затраты на производство этого товара.

В январе высокопоставленный правительственный чиновник сообщил PTI, что правительство изучает маршрут импорта коксующегося угля из Монголии.

Индия по-прежнему зависит от избранной группы стран — в основном от далеко расположенной Австралии — для удовлетворения 80–90 процентов своих потребностей в коксующемся угле.

Доставка сырья из отдаленных мест занимает месяцы, что увеличивает общую стоимость производства на грузовых судах.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения