Россия приедет в Стамбул 2 июня на переговоры с Украиной с проектом меморандума, - МИД РФ

CentralAsia (CA) - Российская делегация будет в Стамбуле 2 июня, чтобы провести второй раунд переговоров с украинской стороной. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что делегация приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня.

«Подтверждаем, что российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров»,— говорится в комментарии Марии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

Захарова также заявила, что Турция или другие страны не будут посредниками в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня.

«Мы глубоко признательны турецким друзьям за гостеприимство и создание ими как хозяевами переговорной площадки необходимых комфортных условий для работы. Однако о турецком или чьем-либо еще посредничестве речи не идет», — сообщила она.

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. В Киеве еще не дали согласия, указав, что ожидают от России меморандума с условиями прекращения огня. Возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский предлагал обменяться меморандумами на встрече.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог посоветовал Украине не делать заявлений об отказе от переговоров с Россией. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что российская и украинская делегации проведут второй раунд переговоров на следующей неделе, говорила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.