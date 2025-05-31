Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг

CentralAsia (MNG) -

Нижеследующее принадлежит пресс-секретарю Тэмми Брюс:

Госсекретарь Марко Рубио 30 мая поговорил с министром иностранных дел Монголии г-жой Батцэцэг Батмөнх.

Они обсудили расширенные возможности экономического сотрудничества между Соединенными Штатами и Монголией.

Госсекретарь Рубио подчеркнул поддержку демократических ценностей Монголии и ее независимой внешней политики.

Ниже приводится сообщение пресс-службы Министерства иностранных дел Монголии:

Министры иностранных дел выразили удовлетворение укреплением отношений и сотрудничества между Монголией и Соединенными Штатами в соответствии с духом Стратегического партнерства третьего соседства. Министр иностранных дел Батцэцэг подчеркнула, что работа уже ведется, включая открытие Центра передового опыта в преподавании и изучении английского языка по итогам его визита в США в 2024 году.

Она также отметила важность начала полетов американской авиакомпании United Airlines по маршруту Токио—Улан-Батор, что будет способствовать развитию путешествий, туризма и деловых связей между двумя странами.

Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран во взаимовыгодных отраслях, в том числе по обеспечению реализации второго Соглашения о корпорациях «Вызовы тысячелетия», а также плодотворного продолжения кампании «Путешествуйте ответственно», совместно реализуемой Монголией, Соединенными Штатами Америки и Республикой Корея.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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