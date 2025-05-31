Синяк под глазом и «золотой ключ»: В Овальном кабинете прошло прощание Трампа с Маском

CentralAsia (CA) - Пятница стала последним официальным днём работы в Белом доме ближайшего соратника Дональда Трампа, бизнесмена и миллиардера Илона Маска. Он трудился во главе Департамента по повышению эффективности государственного управления (DOGE), созданного по его же инициативе, сообщает «Би-би-си».

По случаю окончания 130-дневного срока полномочий Маска в Овальном кабинете прошла пресс-конференция. Маск на встречу с журналистами пришёл с заметным синяком возле правого глаза. По словам самого миллиардера, в глаз он получил от одного из своих 13 детей — пятилетнего сына по имени Х.

Миллиардер пошутил, что он «не был рядом с Францией», намекая на видео, на котором президент страны Эмманюэль Макрон получает по лицу от своей жены Брижит.

Маск получил от президента целую кучу комплиментов и памятный подарок — символический золотой ключ от Белого дома, который, как заявил Трамп, он дарит только «особенным людям» в знак благодарности от страны.

Как пишет Rеuters, Дональд Трамп похвалил Маска за его работу на посту главы DOGE, который сократил тысячи рабочих мест и отменил миллиардные расходы, включая большую часть помощи США иностранным государствам, но пока не выполнил первоначальных громких обещаний Маска.

«Илон на самом деле не уходит. Он будет ходить туда-сюда», - сказал Трамп, отметив, что миллиардер останется его близким советником.

Маск же заявил, что сокращение правительства оказалось более сложным, чем он ожидал, обвинив в этом то, что он назвал «банальным злом бюрократии». Тем не менее, он выразил уверенность, что DOGE в конечном итоге добьётся гораздо большей экономии.

«Я рассчитываю остаться другом и советником, и, конечно, если президент захочет, чтобы я что-то сделал, я к его услугам», сказал Маск.

С момента запуска DOGE успел уволить десятки тысяч госслужащих, закрыть 90% внешних программ помощи USAID, свернуть множество инициатив по «разнообразию, справедливости и инклюзивности» (DEI). Эти меры вызвали широкую критику и волну протестов. Более половины американцев, согласно недавнему соцопросу, считают деятельность DOGE вредной.

Оказавшись на госслужбе, Маск столкнулся с растущим давлением со стороны акционеров, обеспокоенных тем, что его расширяющаяся политическая роль становится обузой для его компаний. Массовые протесты против Маска в торговых точках Tesla по всей территории США и Европы способствовали снижению продаж и падению стоимости акций компании. Другие предприятия его разрастающейся империи, включая SpaceX и Starlink, как ожидалось, должны были выиграть от новой роли миллиардера, но также попали под пристальное внимание из-за его близких связей с Трампом.