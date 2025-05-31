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Кыргызский борец Узур Жузупбеков завоевал золотую медаль в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Соревнования проходят в Улан-Баторе

Кыргызстанский борец Узур Джузупбеков завоевал золотую медаль на рейтинговом турнире по греко-римской борьбе.

Турнир Ulaanbaatar Open проходит в столице Монголии.

Кыргызстанец выступал в весовой категории до 97 кг. Он одолел двух спортсменов из Монголии, а в финале со счетом 5:4 победил индийского борца и занял первое место.

Серебро досталось индийскому борцу Нитешу Нитешу, а бронза досталась монгольскому борцу Ганхуягу Ганбаатару.

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