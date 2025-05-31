Кыргызский борец Узур Жузупбеков завоевал золотую медаль в Улан-Баторе
CentralAsia (MNG) - Соревнования проходят в Улан-Баторе
Кыргызстанский борец Узур Джузупбеков завоевал золотую медаль на рейтинговом турнире по греко-римской борьбе.
Турнир Ulaanbaatar Open проходит в столице Монголии.
Кыргызстанец выступал в весовой категории до 97 кг. Он одолел двух спортсменов из Монголии, а в финале со счетом 5:4 победил индийского борца и занял первое место.
Серебро досталось индийскому борцу Нитешу Нитешу, а бронза досталась монгольскому борцу Ганхуягу Ганбаатару.
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