Я уйду в отставку в 2029 году, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что покинет президентский пост в 2029 году, передает Кursiv.

«В 2029 году я уже объявил, что уйду в отставку. Потому что это требование моего народа и как личное», — сказал он в интервью Al Jazeera.

По его словам, он твердо верит, что президент любой страны является государственным менеджером.

«Он не посланник Бога. Он является государственным менеджером, которого избрал его собственный народ. В нашем случае всего на семь лет», — сказал президент.

Также глава государства рассказал, что процесс реформ очень долгий, устойчивый, а Казахстан — страна реформ.

«Мы продолжим, будем непрерывно проводить наши реформы. И не будет никаких препятствий. Мое кредо — мы должны провести существенные реформы на благо Казахстана», — сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев принес присягу в качестве президента Казахстана 20 марта 2019 года. За день до этого свои полномочия сложил Нурсултан Назарбаев. При сложении полномочий президентом временно исполняющим обязанности главы государства становится спикер Сената РК до проведения выборов. На внеочередных выборах, которые прошли в июне 2019 года, Токаев набрал более 70% голосов избирателей. После январских событий Токаев назначил внеочередные выборы президента, которые состоялись 20 ноября 2022 года. На них глава государства получил 81,31% голосов.

Президент также говорил, что один семилетний президентский срок — достаточен для осуществления предвыборной платформы и реформ.

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