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Во Франции с 1 июля запретят курение в местах, где могут находиться дети
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Во Франции с 1 июля будет запрещено курение во всех местах на открытом воздухе, где могут находиться несовершеннолетние. Под ограничения попадут парки, пляжи, территория и пространство рядом со школами, автобусными остановками и спортивными площадками. Об этом сообщила министр труда, здравоохранения, солидарности и семьи Франции Катрин Вотрен.

Штраф за нарушение новых правил составит €135. Ограничение не будет распространяться на курение электронных сигарет, а также на употребление любой никотиносодержащей продукции на террасах баров и кафе.

«Там, где есть дети, табак должен исчезнуть»,— сказала министр Ouest-France. Катрин Вотрен перефразировала знаменитое высказывание Иммануила Канта и объяснила, что «свобода курения должна заканчиваться там, где начинается свобода детей дышать чистым воздухом».

Аналогичный запрет уже ввели в некоторых муниципалитетах страны. Теперь он будет действовать на федеральном уровне. До середины 2026 года Катрин Вотрен намерена добиться снижения уровня никотина в электронных сигаретах и сокращения ассортимента ароматизаторов для них.

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