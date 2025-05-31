На Солнце произошел самый крупный в 2025 году выброс массы

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CentralAsia (CA) - Крупнейший в 2025 году выброс массы зафиксирован на поверхности Солнца. Он направлен в сторону Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Выброс произошел вследствие сильной солнечной вспышки уровня M8.2, обнаруженной средствами слежения 31 мая в 3:05 мск. Результатом выброса может стать серия магнитных бурь, прогнозируют ученые.

«Область расположена в центре видимого диска Солнца. почти точно на линии Солнце-Земля, что исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо Земли»,— говорится в Telegram-канале лаборатории. Ученые полагают, что из-за высокой скорости плазмы солнечное вещество достигнет Земли поздним вечером 1 июня.

При этом грядущие магнитные бури, по оценке лаборатории, будут менее интенсивны, чем при выбросе массы на Солнце в мае 2024 года. Тогда событие привело к бурям уровня G5. В этот раз вероятные пиковые значения бурь — G4 (уровень, предшествующий пятому).

29 мая лаборатория зафиксировала магнитную бурю, пиковые значения которой были близки к уровню G3. Это произошло из-за повышения геомагнитной активности, вызванной крупными корональными дырами в атмосфере Солнца.