«Туркменские авиалинии» спустя месяц вновь прекратили полеты из Ашхабада в Москву

CentralAsia (TM) - Компания «Туркменские авиалинии» с 1 июня текущего года приостанавливает выполнение рейсов по направлению Москва — Ашхабад — Москва. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

Вместо отмененных перелетов в столицу России введены дополнительные рейсы по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад.

«Пассажиры, имеющие авиабилеты по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад, будут автоматически пересажены на рейсы по направлению Ашхабад — Казань, а со 2 по 14 июня будет организован бесплатный наземный трансфер из Казани в аэропорт Домодедово», — говорится в сообщении «Туркменских авиалиний».

Причины отмены полетов в Москву не уточняются, но решение принято после массовой атаки беспилотников на аэропорты российской столицы 28 мая, в связи с чем были задержаны или отменены десятки рейсов.

Ранее, в 2023 году туркменская авиакомпания также приостанавливала сообщение со столицей РФ в связи с небезопасной обстановкой в соответствующей воздушной зоне.

Отмечается, что перелеты из Ашхабада в Москву были возобновлены месяц назад, с 1 мая, после приостановки в конце 2024 года, произошедшей на фоне крушения самолета AZAL («Азербайджанские авиалинии»), следовавшего из Баку в Грозный. 28 декабря прошлого года Туркменистан проинформировал об отмене с 30 декабря на месяц регулярных рейсов Ашхабад — Москва. Затем продлил приостановку до мая 2025-го.