Рахмон назвал исчезновение ледников серьезным кризисом для всей Центральной Азии

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что исчезновение ледников является серьезным кризисом, который может негативно сказаться на жизни миллионов людей во всей Центральной Азии. Такие слова политик произнес на первой международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, проходящей в Душанбе, сообщает пресс-служба главы государства.

Руководитель республики подчеркнул, что ледники — один из главных источников питьевой воды, поэтому их сохранение создает условия для достижения большинства целей устойчивого развития.

Кроме того, процесс таяния ледников грозит проблемами жителям горных районов, поскольку приводит к наводнениям, селевым потокам и оползням, нанося серьезный ущерб инфраструктуре. И Таджикистан, 93% территории которого составляют горы, продолжает оставаться уязвимым перед стихийными бедствиями.

Как отметил президент, сегодня из 14 тысяч таджикских ледников, формирующих порядка 60% водных ресурсов страны, 1300 полностью растаяли. Причем данный процесс продолжается.

Подобная тенденция актуальна и в общемировом масштабе. Известно, что изменение климата уже привело к исчезновению трети горных ледников на планете. По оценкам экспертов, пик негативных природных изменений пришелся на 2023 год. В результате чего было потеряно 600 гигатонн пресной воды, что в свою очередь вызвало повышение среднего уровня мирового океана.

В связи с обозначенными проблемами Рахмон призвал все заинтересованные стороны поддержать реализацию «Десятилетия действий в области криосферных наук».

Вместе с тем глава Таджикистана предложил еще ряд мер по сохранению ледников.

В их числе:

повышение уровня осведомленности международного сообщества о жизненно важной роли ледников в обеспечении питьевой водой;

укрепление международного сотрудничества, в том числе путем активного привлечения ученых, исследователей, гражданского общества и других заинтересованных сторон;

организация комплексного мониторинга и научных исследований с целью более глубокого понимания процессов изменения ледников и их воздействия на экосистемы;

реализация коллективных мер по устранению социально-экономических последствий стремительного таяния ледников;

эффективное использование и мобилизация финансовых и технических ресурсов для практической реализации инициатив по охране ледников и поддержке Международного фонда по их защите.

«Наша главная цель — сохранить эти жизненно важные ресурсы путем эффективных и совместных усилий международного сообщества во имя настоящих и будущих поколений», — резюмировал президент.

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