В Ташкенте троих сотрудников МВД осудили за систематические пытки задержанных

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CentralAsia (UZ) - Суд в Ташкенте вынес приговор в отношении троих сотрудников органов внутренних дел Янгихаётского района столицы, обвиняемых в систематических пытках задержанных. Одному из правоохранителей назначили 11 лет колонии, остальным — по пять лет и одному месяцу лишения свободы, сообщает Nova24.uz со ссылкой на постановление суда.

Согласно материалам следствия, работники МВД нарушали регламент проведения допроса, беседуя с гражданами в комнате без видеонаблюдения. Кроме того, подсудимые, выбивая признания, применяли незаконные методы: избиение, удушение, пытки электрошокером, психологическое давление и прочее.

Известно о пяти эпизодах, включенных в уголовное дело. Так, один из потерпевших рассказал, что отказался признать вину, после чего правоохранители подвергли его пыткам. Надели на жертву наручники, на голову поместили пакет и замотали его скотчем вокруг шеи.

«Я задыхался. Потом били по спине, ногам, применили электрошокер», — добавил задержанный.

Медицинская экспертиза выявила у пострадавшего множественные травмы, в том числе следы от ударов и ожоги, характерные при использовании электрошокера.

По словам другого потерпевшего, его жестоко избивали, требуя подписать «нужные бумаги». В результате пыток мужчина получил серьезные травмы головы. Причем после нанесения ударов дубинкой у задержанного произошел разрыв барабанной перепонки.

Еще один гражданин рассказал, что сотрудники ОВД подвергли его унижениям «сексуального характера». Они сняли с задержанного штаны, поднесли зажигалку к интимному месту и угрожали поджечь, если не будет подписано признание.

Четвертая жертва садистов пожаловался на то, что его били мухобойкой по животу и лицу. Затем ему спалили часть бороды и обещали сжечь заживо, выбивая обвинительные показания против друзей задержанного.

Среди пострадавших оказалась одна женщина. На допросе ее также жестко избивали, при этом угрожая изнасилованием.

В итоге суд признал сотрудников правоохранительных органов виновными по части 2 статьи 235 («Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания») Уголовного кодекса Узбекистана. Двое фигурантов дела получили по пять лет лишения свободы, еще один — 11 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.