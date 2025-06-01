На пассажирский поезд в Брянской области РФ рухнул мост

CentralAsia (CA) - В Брянской области в результате обрушения автомобильного моста на железнодорожное полотно с рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший в Москву, пишет Би-би-си.

По последним данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути погибли семь человек, 69 пострадали, в том числе трое детей, заявил в телеграме губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В сообщении МЖД говорится, что в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего из города Климово в Москву, «из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

Какое именно вмешательство произошло, в пресс-релизе не уточняется. Такие формулировки ранее использовались в случае подрывов на железных дорогах.

Спасатели разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда, заявили в МЧС России. В свою очередь следователи приступили к осмотру места обрушения моста.

Следственный комитет России пока не выдвигает никаких версий. «Произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд», — говорится в сообщении управления СКР.

Близкие к силовикам телеграм-каналы Baza и Shot утверждают, что обрушение моста произошло в результате подрыва. Власти не комментируют эти утверждения.

Пострадавшие доставляются в больницы, если будет необходимо, по решению медиков тяжело пострадавших могу доставить санавиацией в Москву, написал в телеграме губернатор Богомаз. Он приехал на место происшествия.

По словам губернатора, пассажиры, которые не пострадали, были доставлены на железнодорожный вокзал Брянска. Резервный поезд уже отправлен в Москву, сообщила МЖД.

Движение по автотрассе А-240, которая проходит по рухнувшему мосту, было остановлено.

Во время обрушения на мосту находился большегрузный грузовик компании «Мираторг». Водителю оказывают медицинскую помощь, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу агропромышленной компании.

Город Климово и станция Климов находятся на юго-западе Брянской области недалеко от границы с Украиной. Отрезок пути, где произошло обрушение пути, расположен до Брянска, где поезд должен был сделать остановку после 23:00.