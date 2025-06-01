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В Курской области РФ обрушился мост, по которому ехал грузовой поезд

CentralAsia (CA) -  В ночь на 1 июня в Курской области РФ обрушился железнодорожный мост, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ЧП произошло в Железногорском районе на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка. По словам чиновника, мост обрушился во время движения грузового локомотива, часть поезда рухнула на автомобильную дорогу под мостом. 

В результате загорелся тепловоз, пожар оперативно локализовали.

Всю бригаду машинистов тепловоза доставили в больницу. У одного из них повреждены ноги.

Движение транспорта на автодороге под мостом перекрыто.

Причины обрушения моста устанавливаются, добавил Хинштейн

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