В Курской области РФ обрушился мост, по которому ехал грузовой поезд

CentralAsia (CA) - В ночь на 1 июня в Курской области РФ обрушился железнодорожный мост, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ЧП произошло в Железногорском районе на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка. По словам чиновника, мост обрушился во время движения грузового локомотива, часть поезда рухнула на автомобильную дорогу под мостом.

В результате загорелся тепловоз, пожар оперативно локализовали.

Всю бригаду машинистов тепловоза доставили в больницу. У одного из них повреждены ноги.

Движение транспорта на автодороге под мостом перекрыто.

Причины обрушения моста устанавливаются, добавил Хинштейн