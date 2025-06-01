В Курской области РФ обрушился мост, по которому ехал грузовой поезд
- Азия и мир, происшествия
- 12:55, 01 июня 2025
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CentralAsia (CA) - В ночь на 1 июня в Курской области РФ обрушился железнодорожный мост, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
ЧП произошло в Железногорском районе на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка. По словам чиновника, мост обрушился во время движения грузового локомотива, часть поезда рухнула на автомобильную дорогу под мостом.
В результате загорелся тепловоз, пожар оперативно локализовали.
Всю бригаду машинистов тепловоза доставили в больницу. У одного из них повреждены ноги.
Движение транспорта на автодороге под мостом перекрыто.
Причины обрушения моста устанавливаются, добавил Хинштейн
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