Победительницей конкурса «Мисс мира» стала девушка из Таиланда Сучата Чуангсри. Фото

CentralAsia (CA) - Победительницей конкурса «Мисс мира» стала представительница Таиланда Сучата Чуангсри, сообщается на официальном сайте. На это звание претендовали 108 участниц.

Чуангсри 21 год, она cтудентка факультета международных отношений и модель, также интересуется психологией и антропологией. Она работала волонтером в организациях, изучающих рак груди. Дома у девушки живут 16 кошек и пять собак. Ее личный девиз, как говорится на сайте конкурса: «Если знаешь, что одна жизнь стала легче благодаря тебе, это и есть добиться успеха».

Она стала первой тайкой, завоевавшей этот титул за всю историю соревнований, конкурс проводится в 72-й раз. В своей речи Чуангсри выразила благодарность и рассказала: «Этот момент — не просто личная победа, это мечта каждой девушки, которая хочет быть увиденной, услышанной и проводить перемены. Для меня большая честь представлять это наследие и в качестве мисс мира внести реальные изменения».

Конкурс прошел в индийском городе Хайдарабад. Первой вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии, второй вице-мисс — представительница Польши Майя Клайда, а третьей вице-мисс — представительница Мартиники Орели Жоахим.

⇳