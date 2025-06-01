Следственный комитет России квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракт

CentralAsia (CA) - Обрушения мостов в Брянской и Курской областях РФ расследуются по статье о теракте, сообщает курский оперативный штаб со ссылкой на Следственный комитет.

Следователи ранее сообщили, что причиной обоих происшествий стал подрыв. Уголовные дела передали в главное следственное управление ведомства.

Дело о теракте (ст. 205 УК) предполагает наказание до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемые в подрыве обоих мостов не установлены.

Обрушение автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области произошло накануне вечером. В результате погибли семь человек, 71 пострадал. В Курской области подобная авария случилась сегодня около 3:00 мск. Из-за обрушения моста поезд упал на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и двое его помощников.

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