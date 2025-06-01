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В Париже после победы ПСЖ в Лиге чемпионов начались беспорядки. За ночь задержаны более 550 человек, двое погибли

CentralAsia (CA) -  Как минимум 559 человек задержаны полицией во Франции по итогам массовых беспорядков, произошедших в ночь на 1 июня после победы футбольного клуба ПСЖ в Лиге чемпионов.

Как пишет Le Figaro, большинство задержанных — 491 человек — в Париже. В общей сложности 320 нарушителей порядка помещены под стражу.

По данным властей, в ходе беспорядков пострадали как минимум 192 человека, в том числе 22 сотрудника сил безопасности и семеро пожарных. 

Полиция зафиксировали 692 поджога, в том числе 264 транспортных средства.

Два человека погибли. В коммуне Дакс 17-летний подросток получил ножевое ранение в грудь во время уличных празднований победы ПСЖ. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

В 15-м округе Парижа во время празднований женщину, ехавшую на скутере, насмерть сбила машина.

В Гренобле автомобиль врезался в толпу праздновавших, в результате чего пострадали четыре человека. Двое из них получили серьезные ранения. Как предполагается, водитель совершил наезд непреднамеренно. 

Вечером 31 мая французский клуб «Пари Сен-Жермен» разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0 в финальном матче Лиги чемпионов, который проходил на стадионе в Мюнхене. ПСЖ впервые в своей истории стал победителем турнира.

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