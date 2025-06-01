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Эрдоган: Турция работает над организацией встречи РФ и Украины в Стамбуле

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжает заниматься урегулированием конфликта в Украине. Анкара работает над тем, чтобы в Стамбуле состоялась встреча Москвы и Киева, добавил глава государства.

Соответствующее заявление господин Эрдоган сделал во время разговора с президентом Болгарии Руменом Радевым. Слова турецкого президента приводит CNN Turk.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле с утра 2 июня. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова приехать на встречу, но перед этим ожидает проект российского меморандума о прекращении огня. Россия ожидает, что стороны обменяются меморандумами во время встречи.

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