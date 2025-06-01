В Стамбуле задержали более 30 чиновников мэрии

CentralAsia (CA) - Генпрокуратура Стамбула санкционировала выдачу ордеров на арест 47 чиновников мэрии. Их подозревают в получении взяток и вымогательстве, сообщает телеканал Haberturk. Аресты проводятся в рамках дела о коррупции, возбужденного в отношении мэра Экрема Имамоглу.

По данным канала, задержан уже 31 человек. В их числе — главы двух стамбульских районов Бешикташа и Бююкчекмедже. По версии следствия, мэр Бююкчекмедже Хасан Акгюна и его чиновники заставляли компании передавать им виллы и квартиры «в дар» либо делать «пожертвования» местной одноименной баскетбольной команде. Утверждается, что власти не выдавали разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию владельцам бизнеса, которые не приняли эти требования.

Это уже пятая волна задержаний. В марте мэра Стамбула обвинили в коррупции и мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир, а также в сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана. Он был отстранен от должности и находится под арестом.