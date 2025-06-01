472 БПЛА. Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов

CentralAsia (CA) - В ночь на 1 июня армия РФ атаковала территорию Украины 479 средствами воздушного нападения. Были выпущены 472 ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов, 3 баллистическими ракеты Искандер-М/KN-23, 4 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Основными направлениями воздушного удара являются Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 18 локациях.

Обезврежено 385 средств воздушного нападения противника: 210 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К на востоке, юге, севере, западе и в центре страны. 213 - сбиты огневыми средствами поражения, 172 - локационно утраченные/подавленные РЭБ.