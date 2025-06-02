Монголия запрещает азартные игры в Интернете, ставки и платные лотереи

CentralAsia (MNG) -

Великий Государственный Хурал (Парламент) Монголии на своем пленарном заседании 30 мая 2025 года принял десять законов.

В связи с поправками, внесенными в Закон о разрешениях, были внесены поправки в ряд законов, включая Уголовный кодекс, Закон о правонарушениях, Закон о рекламе, Закон о подоходном налоге с физических лиц, Закон о корпоративном подоходном налоге, Закон об акцизах и Закон о поддержке малого и среднего предпринимательства и услуг.

Поправки к Закону о разрешениях полностью запрещают все формы азартных игр в Интернете, тотализаторов и платных лотерей.

Соответственно, в соответствии с поправками в Уголовный кодекс устанавливаются правовые основания для привлечения к уголовной ответственности лиц, организующих такую ​​деятельность либо выступающих в качестве посредников, предоставляющих свои банковские счета, номера телефонов, цифровую валюту или цифровые счета для организации таких операций.

Кроме того, поправки к Закону о правонарушениях теперь устанавливают рамки для привлечения к ответственности физических или юридических лиц, которые рекламируют платные лотереи, ставки или азартные игры или поощряют детей и молодежь к участию в такой деятельности.

Кроме того, Великий Государственный Хурал принял Заявление о бюджетных рамках на 2026 год, проект Закона о бюджетных предположениях на 2027–2028 годы и проект Постановления «Об утверждении Стратегии управления долгом Правительства Монголии на 2026–2028 годы».

Спортивные ставки питают экономику, стимулируют инновации и удерживают игроков по всему миру. Но в некоторых странах это строго запрещено. Эти запреты формируют отрасль и создают правовые минные поля для операторов. Расширение в неправильную юрисдикцию рискованно и может привести к крупным штрафам, блокировке платформ и даже уголовным обвинениям.

Страны с полным запретом на ставки на спорт

В нескольких странах все формы ставок на спорт полностью запрещены, и действуют строгие меры по обеспечению их соблюдения. Операторы могут столкнуться с серьезными штрафами, если попытаются работать в следующих странах:

Алжир

Бруней

Камбоджа

Китай

Куба

Катар

Ливия

Северная Корея

Саудовская Аравия

Сомали

Объединенные Арабские Эмираты

Страны с частичным запретом на ставки на спорт

В некоторых странах ставки на спорт существуют в серой зоне — легальные в некоторых регионах, но ограниченные или жестко контролируемые в других местах. Государственные монополии, выборочное лицензирование и нормативные ограничения создают фрагментированные рынки с ограниченными возможностями как для операторов, так и для игроков.

Канада

Индия

Япония

Норвегия

Польша

Сингапур

Швеция

США

Распространенные причины запретов на спортивные ставки

Национальные запреты на спортивные ставки часто мотивируются религиозными убеждениями, социальными проблемами и политическими или экономическими планами. Некоторые правительства ссылаются на зависимость и финансовый ущерб как на причины запрета спортивных ставок, в то время как другие опасаются организованной преступности и коррупции. Во многих случаях государственные монополии ограничивают частных операторов, чтобы сохранить контроль над доходами от азартных игр.

источник: MiddleAsianNews

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