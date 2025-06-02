Баскетболисты из Монголии прошли отбор на «BCL Asia final Dubai 2025»

CentralAsia (MNG) - Тайваньская «Taoyuan Pauian Pilots» стала первой восточноазиатской командой, которая примет участие в Азиатской лиге чемпионов 2025 года (BCL Asia). В следующем туре монгольская команда «Хасын Хулэгууд» обыграла индонезийскую команду «Pelita Jaya» со счетом 85:79 и вышла в финал «BCL Asia Dubai 2025».

Девять команд — чемпионы азиатских лиг «Топ-6», чемпион региона «BCL Asia West», чемпион региона «Восток» и занявший второе место — будут разделены на три группы и поборются за звание чемпиона Азиатской лиги чемпионов в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с 7 по 13 июня 2025 года.

К ним относятся:

Чемпион лиги «CBA» Китая «Zhejiang Guangsha Lions». Чемпион лиги «B1» Японии «Utsunomiya Brex». Чемпион лиги «KVL» Кореи «Changwon LG Sakers». Чемпион лиги «PBA» Филиппин «Meralco Bolts». Чемпион лиги «LFB» Ливана «Al Riyadi Beirut». Чемпион лиги «IBA» Ирана «Tabiat Basketball». Чемпион региона Западной Азии «Shabab Al Ahli». Чемпион региона Восточной Азии «Хасын Хулэгууд». Второй призер региона Восточной Азии «Taoyuan Pauian Pilots».

источник: MiddleAsianNews

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