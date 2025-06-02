Баскетболисты из Монголии прошли отбор на «BCL Asia final Dubai 2025»

CentralAsia (MNG) - Тайваньская «Taoyuan Pauian Pilots» стала первой восточноазиатской командой, которая примет участие в Азиатской лиге чемпионов 2025 года (BCL Asia). В следующем туре монгольская команда «Хасын Хулэгууд» обыграла индонезийскую команду «Pelita Jaya» со счетом 85:79 и вышла в финал «BCL Asia Dubai 2025».
Девять команд — чемпионы азиатских лиг «Топ-6», чемпион региона «BCL Asia West», чемпион региона «Восток» и занявший второе место — будут разделены на три группы и поборются за звание чемпиона Азиатской лиги чемпионов в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с 7 по 13 июня 2025 года.
К ним относятся:
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Чемпион лиги «CBA» Китая «Zhejiang Guangsha Lions».
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Чемпион лиги «B1» Японии «Utsunomiya Brex».
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Чемпион лиги «KVL» Кореи «Changwon LG Sakers».
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Чемпион лиги «PBA» Филиппин «Meralco Bolts».
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Чемпион лиги «LFB» Ливана «Al Riyadi Beirut».
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Чемпион лиги «IBA» Ирана «Tabiat Basketball».
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Чемпион региона Западной Азии «Shabab Al Ahli».
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Чемпион региона Восточной Азии «Хасын Хулэгууд».
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Второй призер региона Восточной Азии «Taoyuan Pauian Pilots».
источник: MiddleAsianNews