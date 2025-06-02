Монголия показывает пример борьбы с гепатитом в Западной части Тихого океана: тестируй, лечи

CentralAsia (MNG) -

Чагнаа Төмөрсух была диагностирована гепатитом В в 2017 году, но вирус уже привел к циррозу печени. 69-летняя пенсионерка из восточной Монголии переживала, что ее скромная пенсия не покроет расходы на лечение, поскольку ближайшее учреждение находится в сотнях километров.

Она с облегчением узнала, что тестирование и лечение покрываются системой медицинского страхования в Монголии, которая сейчас является мировым лидером в борьбе с высоким бременем гепатита. «Когда я получила лечение, я почувствовала себя здоровее, а мои дети стали счастливее», — сказала Чагнаа.

Однако для большинства людей с хроническим гепатитом история не заканчивается счастливо.

По оценкам, 130 миллионов человек в регионе Западной части Тихого океана страдают хроническим гепатитом B и C, который может привести к циррозу, раку печени и смерти. Хотя гепатит можно предотвратить и лечить, большинство людей не имеют доступа к тестированию и лечению. Они часто не знают, что у них есть эта болезнь, пока не становится слишком поздно.

Действительно, знание своего статуса по гепатиту — это первый шаг, а тема Всемирного дня борьбы с гепатитом в этом году, который отмечается 28 июля: «Тести. Лечи. Гепатит».

Нигде бремя гепатита не является таким большим, как в регионе Западной части Тихого океана, который охватывает территорию от Китая и Монголии на западе до Французской Полинезии на востоке. В этом регионе проживает четверть населения мира, и на него приходится почти половина мирового числа смертей от гепатита.

Страны региона взяли на себя обязательство искоренить вирусный гепатит к 2030 году. Цель достижима, поскольку у нас уже есть инструменты для ее достижения.

Вакцины против гепатита В эффективно предотвращают новые инфекции у детей и взрослых. Региональные программы иммунизации предотвратили более 37 миллионов инфекций у детей, родившихся за последние три десятилетия, что спасло 7 миллионов жизней.

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Для инфицированных лечение доступно. Гепатит B можно контролировать с помощью высокоэффективных лекарств. А новые лекарства могут вылечить более 95 процентов пациентов с гепатитом C в течение трех месяцев.

Сейчас, как никогда ранее, нам необходимо политическое лидерство и приверженность всеобщему охвату услугами здравоохранения, чтобы гарантировать, что каждый человек, где бы он ни находился, может получить доступ к профилактике, диагностике и лечению.

Работая вместе, мы можем искоренить гепатит и сделать регион более здоровым, счастливым и процветающим. Присоединяйтесь к нам во Всемирный день борьбы с гепатитом, чтобы это произошло.

источник: MiddleAsianNews

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