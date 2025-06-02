Orbminco продолжает разведку месторождений меди и золота в Монголии

CentralAsia (MNG) -
Геофизические исследования предшествуют бурению на проекте «Хүрэл үнэг» (Bronze Fox); срок окончания — третий квартал 2025 года.
Компания Orbminco (ASX:OB1) начала геофизическую разведку на своем медно-золотом проекте «Хүрэл үнэг» (Bronze Fox) в регионе Южная Гоби в Монголии, готовясь к программе бурения, намеченной на третий квартал 2025 года. Проект площадью 175 км2 охватывает перспективные участки Западный Хавцал и Северный Шутээн с использованием вызванной поляризации и гравиметрии грунта.
Предыдущие пробы в Западном Хавцале указывают на высокосортное расширение меди и золота, в то время как в Северном Шутээне наблюдается обширная минерализация меди. Компания подчеркивает перспективность проекта, отмечая его близость к месторождениям Цагаан-Суварга и Хармагтай.
Проект «Хүрэл үнэг» (Bronze Fox) реализуется в рамках совместного предприятия с Kincora Copper (ASX:KCC), что позволяет Orbminco получить до 80% акций, инвестировав 4 миллиона долларов США в течение пяти лет, с возможностью последующего приобретения 100% акций.
Управляющий директор Orbminco Ральф Криге (Ralf Kriege) подчеркнул растущее внимание к монгольским проектам по добыче меди и золота, особенно в поясе Южной Гоби, сославшись на опасения по поводу будущих поставок меди.
Имея рыночную капитализацию в 4,79 млн долларов США, Orbminco позиционирует себя как последнюю независимую иностранную геологоразведочную компанию в регионе.
источник: MiddleAsianNews