Orbminco продолжает разведку месторождений меди и золота в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Геофизические исследования предшествуют бурению на проекте «Хүрэл үнэг» (Bronze Fox); срок окончания — третий квартал 2025 года.

Компания Orbminco (ASX:OB1) начала геофизическую разведку на своем медно-золотом проекте «Хүрэл үнэг» (Bronze Fox) в регионе Южная Гоби в Монголии, готовясь к программе бурения, намеченной на третий квартал 2025 года. Проект площадью 175 км2 охватывает перспективные участки Западный Хавцал и Северный Шутээн с использованием вызванной поляризации и гравиметрии грунта.

Предыдущие пробы в Западном Хавцале указывают на высокосортное расширение меди и золота, в то время как в Северном Шутээне наблюдается обширная минерализация меди. Компания подчеркивает перспективность проекта, отмечая его близость к месторождениям Цагаан-Суварга и Хармагтай.

Проект «Хүрэл үнэг» (Bronze Fox) реализуется в рамках совместного предприятия с Kincora Copper (ASX:KCC), что позволяет Orbminco получить до 80% акций, инвестировав 4 миллиона долларов США в течение пяти лет, с возможностью последующего приобретения 100% акций.

Управляющий директор Orbminco Ральф Криге (Ralf Kriege) подчеркнул растущее внимание к монгольским проектам по добыче меди и золота, особенно в поясе Южной Гоби, сославшись на опасения по поводу будущих поставок меди.

Имея рыночную капитализацию в 4,79 млн долларов США, Orbminco позиционирует себя как последнюю независимую иностранную геологоразведочную компанию в регионе.

источник: MiddleAsianNews

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