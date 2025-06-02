Мать 10-го Джебдзун-Дамбы Хутухты стала Послом доброй воли ЮНИСЕФ. ФОТО

слева: Эваристе Коуасси-Комлан и Мөнхнасан Нармандах

CentralAsia (MNG) -

Мать 10-го Джебдзун-Дамбы Хутухты МӨНХНАСАН Нармандах назначена Послом доброй воли ЮНИСЕФ 1 июня —Международный день защиты детей.

«Я всегда думала, что буду делать большую и полезную работу для благополучия детей. Я буду сотрудничать с Детским фондом ООН и частным сектором для защиты детей. Каждый ребенок имеет право родиться и расти в безопасной среде. С Днем защиты детей», — написала Мөнхнасан на своей странице X.

10-й Джебдзун-Дамба Хутухта (родился 4 мая 2015 г.), также известный как 10-й Богдо, является 10-й реинкарнацией Джебдзун-Дамба Хутухты, духовного лидера линии Гелуг тибетского буддизма в Монголии.

Во время последнего визита 14-го Далай-ламы в Монголию в ноябре 2016 года он провел пресс-конференцию 23 ноября 2016 года, на которой заявил о своей убежденности в том, что 10-й Джебдзун-Дамба Хутухта только что (воз)родился в Монголии.

8 марта 2023 года 14-й Далай-лама публично признал 10-ю реинкарнацию Джебцундамбы Хутухту на церемонии в Дхарамсале, Индия, заявив:

«Сегодня с нами реинкарнация Халха Джецуна Дампы [Джебцундамбы] Ринпоче из Монголии. Его предшественники были тесно связаны с линией Кришначарьи Чакрасамвары. Один из них основал монастырь в Монголии, посвященный этой практике. Поэтому его присутствие здесь сегодня весьма благоприятно».

Ребенок является одним из двух мальчиков-близнецов и родился в Вашингтоне, округ Колумбия, в семье халха-монголов, что дало ему американское гражданство. Чтобы защитить личность 10-го Джебтсундамба Хутухту, близнецы Ачилдай Алтаннар и Агудай Алтаннар почти всегда появляются на публике вместе. Имя 10-го Богдо указано только как А. Алтаннар; ни родители, ни Далай-лама не указали, какой именно ребенок был представлен на церемонии в марте 2023 года.

Мальчик и его брат — дети Алтаннар Чинчулуун, профессора математики Национального университета Монголии, и Мөнхнасан Нармандах, генерального директора Monpolymet Group, горнодобывающего и строительного конгломерата, основанного ее матерью, бывшим депутатом парламента Монголии и основательницей Monpolymet Group Гарамжав Цэдэн.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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