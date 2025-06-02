Монголия занимает 86-е место из 182 стран в Индексе прав ребенка, опережая Россию

CentralAsia (MNG) -

Индекс KidsRights оценивает 194 страны по соблюдению, защите и реализации прав детей. По состоянию на 2024 год Монголия занимала 86-е место. Этот отчет начали разрабатывать с 2013 года.

В список вошли 194 страны, которые вошли в международную конвенцию по правам ребенка. Индекс устанавливается по пяти показателям – права ребенка на жизнь, быть здоровыми, права по защите, создание благоприятной среды для ребенка, получение образования.

Эта оценка проводится по пяти основным критериям: среда проживания детей, здоровье, образование, защита и окружающая среда.

По здравоохранению – 122, образованию – 69, защите детей – 92, созданию благоприятной среды – 108 места соответственно. Таким образом в целом Монголия находится на 86 месте из 194 стран мира опережая Россию (87-е место). Наш южный сосед Китай занимает 110-е место из 194 стран.

Из общей численности населения нашей страны 1,3 млн человек, или 36,2%, составляют дети в возрасте от 0 до 17 лет. Из них 51,2% — мальчики и 48,8% — девочки.

В 2024-2025 учебном году в дошкольных и общеобразовательных учреждениях обучалось 1 миллион 63 тысячи детей.

источник: MiddleAsianNews

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