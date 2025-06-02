Председатель ПК по государственному устройству: Парламент обратит внимание на безопасность протестующей молодежи

CentralAsia (MNG) - Спикер парламента Амарбаясгалан Дашзэгвэ и представители пяти парламентских партий встретились с четырьмя молодыми людьми, представляющими протест «Уйти в отставку просто».

Председатель Постоянного комитета по государственному устройству Бат-Эрдэнэ Жадамба представил информацию по вопросам, обсуждавшимся на данной встрече.

«Молодые люди, протестующие на площади, внесли предложение спикеру парламента. Таким образом, четверо молодых людей пришли и провели встречу со спикером парламента о том, как работает парламентский надзор и что парламент думает в целом. Представители пяти партий, представляющие 126 членов парламента, встретились с этими молодыми людьми. Молодежь в основном обсуждала, какие этические меры мог бы предпринять премьер-министр, а также какие действия мог бы предпринять сам премьер-министр, чтобы подтвердить свой доход. Они также обсудили, как парламент будет обсуждать вопрос доверия премьер-министру и по каким правилам он будет рассматриваться законом. Премьер-министр представил свой официальный документ о вотуме доверия. Мы представили этот документ молодежи».

«Был поднят вопрос обеспечения безопасности молодежи. Поэтому парламент и спикер парламента подняли перед Постоянным комитетом по правосудию и правовой системе определенные вопросы, касающиеся обеспечения безопасности протестующей молодежи, и решили с завтрашнего дня сосредоточиться на протестующей молодежи, давлении, которому она подвергается, а также сосредоточиться на обеспечении свободы слова», — добавил Бат-Эрдэнэ Жадамба.

источник: MiddleAsianNews

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