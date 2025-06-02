Президент Монголии официально приветствовал президента Туркменистана. Видео

CentralAsia (MNG) -
Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова официально встречают на центральной площади Улан-Батора
Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа сегодня (2 июня) официально приветствует президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Монголию с государственным визитом 1-3 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Президента страны.
2 июня 2025 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа приветствовал президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на главной площади Улан-Батора.
По докладу командующего Государственным почетным караулом были исполнены государственные гимны Монголии и Туркменистана. Президенты отдали дань уважения Государственному церемониальному Белому военному знамени, а федеральный президент Сердар Бердымухамедов приветствовал Государственный почетный караул Монголии.
Затем оба президента отдали дань уважения статуе великого императора Чингисхана.
В ходе государственного визита, который впервые проводится на уровне Президента Туркменистана, стороны заключат межправительственные и межправительственные документы, которые укрепят правовую основу отношений между двумя странами и внесут весомый вклад в расширение и развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере, легкой промышленности, науке, образовании, культуре и здравоохранении.
Кроме того, в рамках визита будут организованы монголо-туркменский бизнес-форум, выставка туркменских ремесленников и ковров, а также совместная торгово-культурная акция.
источник: MiddleAsianNews