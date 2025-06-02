Операция «Паутина»: Украина ударила по российским военным аэродромам дронами

CentralAsia (CA) - Украина ударила по российским военным аэродромам дронами. Минобороны России подтвердило факт украинской атаки, заявив о возгорании «нескольких единиц авиационной техники».

По данным российского военного ведомства, атакам беспилотниками подверглись военные аэродромы в пяти российских регионах — Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Минобороны РФ назвало их «терактом киевского режима».

Ведомство сообщает, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

На военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях после атаки FPV-дронов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, заявило Минобороны РФ, не уточняя точное количество поврежденных самолетов.

«Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет», — заявили в военном ведомстве, добавив, что некоторые участники атаки задержаны.

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это — фура», — написал в соцсетях губернатор Иркутской области РФ Игорь Кобзев и добавил, что атака дронов стала первой в Сибири.

По данным Службы безопасности Украины, в результате атак украинских беспилотников на авиабазах России поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет.

«7 млрд долларов США. Такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ «Паутина», — говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале.

По некоторым сообщениям, дроны были запущены с территории России — они вылетали из грузовиков. Источник в СБУ пишет, что атаке подверглись авиабазы «Оленья» (Мурманская область), «Белая» (Иркутская область), «Иваново» (Ивановская область) и «Дягилево» (Рязанская область).

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что аэродромы со стратегической авиацией в РФ атаковала Украина. Об этом он сказал в ходе вечернего обращения.

В частности, Зеленский рассказал, что центр подготовки операции по атаке на российские бомбардировщики находился на российской территории.

«Офис нашей операции на территории России располагался непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей», – сообщил президент.

По информации украинского лидера, всего в операции было использовано 117 дронов, которые управлялись операторами. В результате Москва потеряла более 40 единиц стратегической авиации.

Также после ударов по российским самолетам Зеленский призвал «не игнорировать тревоги».

«Еще до начала этой операции у нас были данные разведки о подготовке очередного российского массированного удара. И это очень важно для всех наших людей – не игнорировать сирены воздушной тревоги.

В ночь на сегодня было более 500 российских ударных беспилотников. Каждую неделю они увеличивали количество единиц на удар. Теперь они подготовили и «Калибры» с морских носителей», - заявил президент.