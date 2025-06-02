Reuters опубликовал полный текст меморандума Украины для переговоров в Стамбуле

CentralAsia (CA) - Агентство Reuters ознакомилось с текстом мирных предложений, которые украинские переговорщики планируют представить российской стороне на мирных переговорах, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле.

Текст украинского документа публикуется полностью без изменений.

Рамки переговоров Украина-Россия

I. Ключевые принципы соглашения и переговорного процесса

- Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров.

- Меры по укреплению доверия - решение гуманитарных вопросов: безусловное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми заключенными (принцип «всех на всех»). Освобождение Россией всех гражданских заложников.

- Неповторение агрессии: Цель переговоров - восстановить постоянную основу для прочного мира и безопасности и обеспечить неповторение агрессии.

- Гарантии безопасности и участие международного сообщества: Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество к участию в переговорах и предоставят гарантии для обеспечения выполнения соглашений.

- Суверенитет: Украина не обязана быть нейтральной. Она может сама выбрать, быть ли ей частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса. Не допускается введение ограничений на численность, дислокацию и другие параметры Вооруженных сил Украины, а также на размещение на территории Украины войск дружественных иностранных государств.

- Территориальные вопросы: Территориальные завоевания, достигнутые Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безоговорочного прекращения огня.

- Санкции: С России могут быть сняты некоторые санкции, но поэтапно и постепенно, с механизмом возобновления санкций в случае необходимости (snapback). Замороженные российские суверенные активы используются для восстановления или остаются замороженными до выплаты репараций.

- Реализация: Согласование четкой, сбалансированной и достижимой дорожной карты по реализации и обеспечению выполнения соглашений.

II. Следующий шаг - согласование режима прекращения огня и повестки дня встречи лидеров

- После встречи в Стамбуле стороны продолжают переговоры, которые будут сосредоточены на: (1) полное и безоговорочное прекращение огня: его условия и мониторинг; (2) меры укрепления доверия; (3) подготовка, согласование повестки дня и структуры будущих переговоров лидеров по ключевым темам.

- Переговоры должны проходить при участии США и Европы.

III. Прекращение огня

- Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море, по крайней мере, на 30 дней (с возможностью продления каждые 30 дней) как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров.

- Мониторинг прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран.

IV. Меры укрепления доверия

- После успешного обмена военнопленными после Стамбульских переговоров, стороны продолжают процесс обмена всеми военнопленными (принцип «всех на всех»).

- Соглашение о безусловном возвращении РФ всех депортированных и перемещенных украинских детей и освобождении Россией всех гражданских пленных. России всех гражданских пленных. Эти меры должны охватывать все перечисленные категории лиц, начиная с февраля 2014 года.

V. Встреча лидеров

- Лидеры Украины и России встречаются для согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования.

- Основные темы мирного соглашения, которые должны быть согласованы лидерами:

1) Постоянное и полное прекращение боевых действий: условия, мониторинг, санкции за нарушения

2) Гарантии безопасности и неповторение агрессии

3) Территориальные вопросы

4) Экономика, компенсации, восстановление

5) Наказания за нарушение соглашений

6) Заключение окончательного мирного соглашения