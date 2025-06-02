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Над Россией за вечер и ночь сбили 162 дрона, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С 20:10 1 июня до 2:00 2 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 162 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 57 БПЛА уничтожено над Курской областью, 31 — над Белгородской, 27 — над Липецкой, 16 — над Воронежской. Еще по 11 дронов сбили над Брянской и Рязанской областями, шесть — над Орловской, два — над Крымом, один — над Тамбовской областью.

В Белгородской области накануне вечером при обстреле поселка Пролетарский погибла женщина. В результате атаки беспилотников на Рязань были повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких домах. Аналогичные повреждения зафиксировали в Воронежской области. Также в регионе произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». В Курской области после падения обломков БПЛА загорелись несколько частных домов и гараж.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в Лебедянском районе пострадал один человек, осколками дрона задело два дома. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и последствий на земле. 

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