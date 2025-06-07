Глобальная температура достигнет рекордных значений в ближайшие пять лет, что приведет к экстремальным погодным явлениям, - СNN

CentralAsia (CA) - Согласно ежегодному отчету двух ведущих мировых метеорологических агентств, в течение следующих пяти лет глобальная температура достигнет рекордных или почти рекордных значений, что создаст условия для еще более смертоносных экстремальных погодных явлений, пишет СNN.

Согласно опубликованному в среду докладу Всемирной метеорологической организации и Метеорологического бюро Великобритании, вероятность того, что глобальное потепление в течение следующих пяти лет превысит 1,5 градуса Цельсия, составляет 70%.

Глобальное потепление более чем на 1,5 градуса увеличивает риски более серьезных последствий, включая возникновение переломных моментов в климатической системе . Ученые предупреждают, что таяние морского льда и ледников может вскоре достичь точки невозврата, что приведет к драматическим последствиям для повышения уровня моря.

В докладе говорится, что существует 80%-ная вероятность того, что по крайней мере один год из следующих пяти будет самым теплым за всю историю наблюдений. Также впервые поднимается вопрос о возможности, хотя и маловероятной, что в один из этих лет средняя температура будет как минимум на 2 градуса выше, чем в эпоху до того, как люди начали сжигать большие объемы ископаемого топлива, нагревающего планету.

По словам прогнозистов, вероятность такого исхода составляет 1%, однако эта «ненулевая» вероятность существенна и отражает рост вероятности года с температурой в 1,5 градуса за последнее десятилетие.

«Мы только что пережили десять самых теплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, этот отчет ВМО не дает никаких признаков передышки в ближайшие годы, и это означает, что негативное воздействие на нашу экономику, нашу повседневную жизнь, наши экосистемы и нашу планету будет усиливаться», — заявил заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Ко Барретт.

Глобальное потепление на 1,5 градуса приблизит мир на один шаг к нарушению амбициозной цели Парижского климатического соглашения , которую многие страны — особенно низкорасположенные малые островные государства — считают необходимой для своего выживания. Соглашение призывает ограничить потепление уровнем значительно ниже 2 градусов в долгосрочной перспективе, хотя один год на этой отметке не нарушит цель пакта.

Ожидается, что потепление в Арктике продолжит существенно опережать потепление в остальном мире, при этом потепление в полярной зиме превысит средний мировой показатель более чем в 3,5 раза, говорится в опубликованном в среду докладе.

Наряду с таянием ледяных щитов и повышением уровня моря, каждая доля градуса потепления приводит к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям, таким как волны тепла и обильные ливни.

Прошлый год был самым жарким за всю историю наблюдений и стал первым календарным годом, в котором был нарушен лимит в 1,5 градуса, установленный Парижским соглашением.

За последние пять лет по всему миру наблюдалось ухудшение экстремальных погодных условий: от беспрецедентных волн тепла до смертоносных наводнений на суше из-за быстро усиливающихся ураганов, таких как «Элен» в прошлом году .

Отчет ВМО и Метеобюро содержит выводы из более чем 200 прогнозов компьютерных моделей, разработанных 15 научными институтами по всему миру. Последние пятилетние прогнозы этой группы оказались очень точными в глобальном масштабе, отмечается в отчете, с меньшей точностью для прогнозов на более региональных уровнях.