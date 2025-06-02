экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На выборах президента Польши победил консерватор Кароль Навроцкий

CentralAsia (CA) -  Во втором туре выборов президента Польши большинство голосов набрал Кароль Навроцкий, баллотировавшийся от оппозиционной консервативной партии «Право и справедливость».

По данным Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, Навроцкий получил 50,89% голосов, а его соперник мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 49,11%, пишет Gazeta Wyborczа.

Кароль Навроцкий сменит на посту президента Польши консерватора Анджея Дуду, чьи полномочия истекают в августе.

В Польше у президента  в основном церемониальные полномочия, но он может накладывать вето на законы, принятые парламентом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com