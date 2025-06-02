На выборах президента Польши победил консерватор Кароль Навроцкий

CentralAsia (CA) - Во втором туре выборов президента Польши большинство голосов набрал Кароль Навроцкий, баллотировавшийся от оппозиционной консервативной партии «Право и справедливость».

По данным Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, Навроцкий получил 50,89% голосов, а его соперник мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 49,11%, пишет Gazeta Wyborczа.

Кароль Навроцкий сменит на посту президента Польши консерватора Анджея Дуду, чьи полномочия истекают в августе.

В Польше у президента в основном церемониальные полномочия, но он может накладывать вето на законы, принятые парламентом.