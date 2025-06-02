Лукашенко совершит рабочую поездку в Китай и встретится с Си Цзиньпином

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 2–4 июня совершит визит в Китай. В Пекине у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Сначала переговоры глав государств пройдут в формате один на один. Затем Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в неформальной обстановке обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Речь идет о реализации совместных проектов и продвижении инициатив.

Кроме того, в центре внимания будут вопросы международного сотрудничества. Во время визита у господина Лукашенко также запланированы другие встречи и переговоры.