Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области РФ выросло до 97

CentralAsia (CA) - До 97 человек выросло число пострадавших в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области РФ, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Из них 64, среди которых четверо детей, находятся в больницах Брянска, Москвы, РЖД и федеральных медицинских центрах Минздрава. Состояние семи пострадавших, в том числе ребенка, врачи оценивают как тяжелое.

Автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд на перегоне Выгоничи — Пильшино вечером 31 мая. Губернатор Брянской области сообщал о семи погибших. Всего в поезде ехали 388 пассажиров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведомство связывает обрушение моста с подрывом. Об этом же ранее говорил губернатор Александр Богомаз.