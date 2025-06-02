Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области РФ выросло до 97
- Азия и мир, общество
- 13:53, 02 июня 2025
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CentralAsia (CA) - До 97 человек выросло число пострадавших в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области РФ, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Из них 64, среди которых четверо детей, находятся в больницах Брянска, Москвы, РЖД и федеральных медицинских центрах Минздрава. Состояние семи пострадавших, в том числе ребенка, врачи оценивают как тяжелое.
Автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд на перегоне Выгоничи — Пильшино вечером 31 мая. Губернатор Брянской области сообщал о семи погибших. Всего в поезде ехали 388 пассажиров.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведомство связывает обрушение моста с подрывом. Об этом же ранее говорил губернатор Александр Богомаз.
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