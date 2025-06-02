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Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области РФ выросло до 97
Предыстория: На пассажирский поезд в Брянской области РФ рухнул мост

CentralAsia (CA) -  До 97 человек выросло число пострадавших в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области РФ, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Из них 64, среди которых четверо детей, находятся в больницах Брянска, Москвы, РЖД и федеральных медицинских центрах Минздрава. Состояние семи пострадавших, в том числе ребенка, врачи оценивают как тяжелое.

Автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд на перегоне Выгоничи — Пильшино вечером 31 мая. Губернатор Брянской области сообщал о семи погибших. Всего в поезде ехали 388 пассажиров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведомство связывает обрушение моста с подрывом. Об этом же ранее говорил губернатор Александр Богомаз.

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