Рабочая неделя в Узбекистане ожидается жаркой

CentralAsia (UZ) - В течение рабочей недели по Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха продолжит повышаться. В понедельник по большей части территории страны дневная температура будет держаться в пределах +30…+35 градусов, по югу и пустынной зоне до +38 градусов. К середине недели воздух прогреется до +36…+39 градусов, по югу до +42 градусов.

По северу Узбекистана самая жаркая погода с +38…+40 градусами ожидается в понедельник и вторник, а со среды начнётся постепенное понижение температуры до +32…+37 градусов.

3−4 июня по северу и пустынной зоне, 5 июня местами по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с.

Температура в понедельник составит +30…+32 градусов, во вторник +33…+35 градусов, в среду и четверг +35…+38 градусов.