Рабочая неделя в Узбекистане ожидается жаркой

- Узбекистан, погода
- 14:08, 02 июня 2025
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CentralAsia (UZ) - В течение рабочей недели по Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха продолжит повышаться. В понедельник по большей части территории страны дневная температура будет держаться в пределах +30…+35 градусов, по югу и пустынной зоне до +38 градусов. К середине недели воздух прогреется до +36…+39 градусов, по югу до +42 градусов.
По северу Узбекистана самая жаркая погода с +38…+40 градусами ожидается в понедельник и вторник, а со среды начнётся постепенное понижение температуры до +32…+37 градусов.
3−4 июня по северу и пустынной зоне, 5 июня местами по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
В Ташкенте ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с.
Температура в понедельник составит +30…+32 градусов, во вторник +33…+35 градусов, в среду и четверг +35…+38 градусов.