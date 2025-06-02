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Китай обвинил Штаты в нарушении торговых договорённостей и пригрозил ответными мерами, - Bloomberg

CentralAsia (CA) -  Представители Китая обвинили США в нарушении торговых договорённостей, достигнутых ранее в Женеве, и пригрозили ответными мерами. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, таким образом в Пекине ответили на недавние обвинения со стороны президента США Дональда Трампа.

В Китае отмечают, что именно США нарушили условия ранее заключённой торговой сделки.

Министерство торговли КНР, в частности, осудило новые ограничения, введённые Соединенными Штатами, включая запрет на экспорт технологий, ужесточение визового режима для студентов и ограничения, касающиеся чипов для искусственного интеллекта.

«Если США будут настаивать на своем и продолжать наносить ущерб интересам Китая, Китай продолжит принимать решительные и жесткие меры для защиты своих законных прав и интересов», - цитируют авторы заявление министерства. 

Bloomberg также пишет, что на фоне этого конфликта снизились котировки на азиатских рынках и фьючерсы на американские фондовые индексы. 

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