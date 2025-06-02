Пресс-секретарь Назарбаева рассказал, зачем бывший президент встречался с Путиным в Кремле

CentralAsia (KZ) - Пресс-секретаря Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай рассказал, зачем первый президент Казахстана летал на встречу с Владимиром Путиным в Москву.

«В связи с запросами СМИ сообщаю: визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер. Его с Владимиром Путиным связывают многолетние, дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий», – говорится в сообщении.

Первый президент поддерживает контакты с некоторыми мировыми лидерами посредством телефонных разговоров, личной переписки и отдельных встреч, добавил Укибай.

«Это касается не только России, но и Турции, Китая, ОАЭ, Узбекистана, Беларуси и других государств. Подобный формат взаимодействия соответствует международной практике и отражает личные связи, сложившиеся за годы государственной деятельности», – отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что личные встречи с авторитетными политическими фигурами, не занимающими государственных постов, являются нормальной дипломатической практикой.

«В день встречи с Нурсултаном Назарбаевым президент России также провёл личную встречу с Акиэ Абэ – вдовой покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Что касается визита Нурсултана Назарбаева, он получил приглашение на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы. В связи с объективными обстоятельствами не смог присутствовать в дни официальных торжеств и посетил Москву позднее в частном порядке», – объяснил Айдос Укибай.

Пресс-секретарь первого президента подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев постоянно проживает в Казахстане. Сообщения о его выезде за пределы страны не соответствуют действительности.

29 мая на сайте Кремля сообщалось, что Путин провел встречу с Назарбаевым. Также были опубликованы кадры того, как при встрече они пожали друг другу руки и дружески обнялись. Предыдущая такая встреча состоялась в декабре 2024 года в Ново-Огареве.

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