Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части Казахстана 3-5 июня ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер, сообщает «Казгидромет».

Днем на севере и северо-западе ожидается сильный дождь, возможен град, а на юго-западе, юге, юго-востоке – пыльная буря.

На севере страны температура воздуха снизится ночью до +8+15°С, днем до +18+23°С. На востоке, наоборот, повысится ночью до +9+20°С, днем до +24+35°С, а на юго-востоке ночью до +7+17°С, днем до +25+35°С. В южных регионах днем ожидается сильная жара +40+42°С.

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